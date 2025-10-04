Толпа взревела: фанатка рассказала о выступлении рэпера Тимбалэнда в Москве

Концерт американского рэпера Тимбалэнда в Москве стал настоящим событием для поклонников. Одна из участниц, Наталья, поделилась своими впечатлениями с телеканалом РЕН ТВ.

Рэпер, выйдя на сцену, сразу же завоевал сердца зрителей, которые "просто взревели" от восторга. Тимбалэнду удалось мгновенно установить контакт с публикой.

«Он сразу заговорил с толпой, начал задавать вопросы: "Готовы ли вы к этому концерту? Мы будем разрывать этот зал". И, конечно же, все ему отвечали взаимностью. Это было очень драйвово», – рассказала Наталья.

Наталья заметила, что артист явно соскучился по живым выступлениям в России. Это чувствовалось не только среди фанатов, но и в его выступлениях.

