Толпа жестоко избила участника СВО на автовокзале в Ростове

В Ростове-на-Дону разгорелся скандал после инцидента на главном автовокзале, где охранники жестоко избили мужчину в военной форме, предположительно, участника СВО. Видео с места происшествия опубликовал местный телеграм-канал «Это Ростов!», на который ссылается MK.RU.

По свидетельствам очевидцев, конфликт начался из-за отсутствия у мужчины паспорта, что послужило причиной отказа в посадке на автовокзале.

Сообщили, что один из охранников якобы первым начал применять силу, после чего к избиению присоединились его коллеги. На кадрах видно, как трое сотрудников наносят удары руками и ногами по лежащему на земле человеку в камуфляже, который пытается защититься от нападения. Жители предположили, что это участник спецоперации.

Подчеркнем, что власти или правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев по поводу произошедшего. Неизвестно, служил ли пострадавший в действующей армии или был в запасе.

Ранее сообщалось, что участника СВО с Урала оставили без наград и протеза.