Томск вернулся к советской практике: спустя 15 лет в России впервые открыли вытрезвитель

В Томске на базе областного наркологического диспансера начало функционировать специализированное отделение для лиц, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения. В городе подобное учреждение отсутствовало 15 лет. Об этом пишет РГ.

В распоряжении отделения две комнаты: женская на четыре койки и мужская на шесть. Пациентам разрешено находиться здесь до полного отрезвления, но не дольше суток. При тяжелых состояниях предусмотрена транспортировка в профильные медучреждения. Работа ведется круглосуточно.

Руководитель департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров пояснил, что цель нововведения — укрепление общественной безопасности и забота о здоровье населения. В отделении организован медицинский осмотр, постоянное наблюдение и первичная помощь. По словам чиновника, это позволит минимизировать риски для граждан и сократить число экстренных обращений в стационары.

Возможность создавать подобные организации регионы получили после принятия федерального закона в декабре 2020 года. Томская область утвердила соответствующий нормативный акт в конце 2023-го. Ранее вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году в ходе реформы Министерства внутренних дел. Поводом для закрытия томского учреждения послужил резонансный инцидент: в январе 2010-го сотрудник вытрезвителя до смерти избил журналиста Константина Попова. Виновный получил 12 лет колонии, глава регионального УВД лишился должности.

Некоторые субъекты Федерации возобновили практику раньше принятия федерального закона. В Ижевске подразделение для нетрезвых граждан действует с декабря 2015 года. Здесь развернуты 20 кушеток, помощь оказывается бесплатно и добровольно, но исключительно по направлению полиции. Позже аналогичные кабинеты открылись в Воткинске и головном учреждении Ижевска.

Волгоградский опыт оказался менее успешным. В 2017 году вытрезвитель при наркодиспансере подготовили к мундиалю, однако за период чемпионата мира туда не доставили ни одного болельщика. Учреждение проработало в общей сложности около месяца и закрылось. В настоящий момент в городе отсутствуют государственные вытрезвители, их функции эпизодически замещают частные клиники, предоставляющие услуги за плату.

