Томского студента обвинили в госизмене из-за хакерских атак по заданию Украины

Студента-программиста из сибирского города обвиняют в кибердиверсиях, которые он совершил после связи с украинскими хакерами, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По предварительным данным, томский хакер посягнул на безопасность администрации города, а также Томского политехнического университета, взломав сайты учреждений. Молодого человека задержали и доставили в отделение, где провели допрос.

В ходе всех следственных действий стало известно, что сибиряк связался с украинской хакерской группировкой Cyber Anarchy Squad. Знакомство с ней произошло еще год назад.

В январе и марте 2023-го программист совершил серию атак прямо из своей квартиры. В конце того же года его поймали на преступлении.

18-летнего представят перед судом в 2024 году по делу о государственной измене. Следователями была собрана достаточная доказательная база в ходе расследования.

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