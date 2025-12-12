Топ-3 мечтаний и антихит: россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год

Исследование KP.RU , в котором приняли участие тысячи россиян, обозначило как фаворитов, так и главных аутсайдеров праздничного дарения. Результаты доказывают, что в эпоху прагматизма желания становятся все более конкретными, а терпимость к формальным сувенирам стремится к нулю.

Безусловным лидером уже не первый год остаются деньги. 37% опрошенных «КП» заявили, что именно наличные или перевод — лучший для них подарок. На втором месте с 24% расположились путешествия, а на третьем (13%) — техника и электроника. Эта тройка лидеров отражает главный тренд: люди ценят не сам предмет, а возможности, которые он дает, — финансовую свободу, яркие впечатления или полезные в быту функции.

При этом психолог Максим Свиридов в комментарии изданию предостерегает от слепого следования статистике. По его словам, лучшая стратегия — не готовить сюрприз вслепую и по спискам, а через наводящие вопросы или внимательное наблюдение выяснить истинные желания человека.

А вот что точно не стоит дарить, так это безделушки. С разгромным результатом в 45% антирейтинг возглавили новогодние сувениры, игрушки и статуэтки. Это сильнейший сигнал для всех, кто привык откупаться дешевыми предметами: такой подарок чаще всего воспринимается как знак полного невнимания и профанация традиции. Люди устали от хлама, который моментально отправляется на дальнюю полку или в мусорное ведро после праздников. Любопытно, что даже «просто деньги» попали в список нежеланных подарков у 11% респондентов — видимо, те самые «неисправимые романтики», для которых важен персональный символизм, а не утилитарная ценность.

Эксперты предлагают смотреть на ситуацию гибко. В кругу семьи, где отношения доверительные, можно прямо обсудить бюджет и пожелания или подарить конверт с деньгами на конкретную цель (например, «на отпуск»). Для коллег, где прямой денежный подарок может быть неэтичным, на помощь приходят подарочные сертификаты в хорошие магазины или на услуги (от спа-салонов до курсов), которые оказались на 9-м месте рейтинга желанных подарков. Главное — проявлять внимание.

Ранее сообщалось, почему Рождество у католиков 25 декабря выпало на день языческого Бога.