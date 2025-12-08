Топ-5 стран-доноров: иностранцы нашли самые удобные ворота для миграции в Россию

Фото: [ Рейд по пресечению незаконной миграции на стройке в Химках/Медиасток.рф ]

Новосибирская область подтверждает свой статус ключевого транспортного и миграционного хаба за Уралом. Согласно эксклюзивным данным ГУ МВД России по региону, предоставленным «Om1 Новосибирск» , в 2025 году через пункты пропуска области въехало более 400 тысяч иностранных граждан.

Статистика постановки на миграционный учет по месту пребывания выявила устойчивую пятерку стран-лидеров, откуда прибывает большинство гостей.

Абсолютными лидерами остаются государства Центральной Азии, исторически связанные с Россией трудовыми миграционными потоками. На первом месте — Республика Узбекистан, следом идут Республика Таджикистан и Кыргызская Республика.

Четвертую позицию занимает Республика Казахстан, что объясняется плотными экономическими связями и статусом приграничного государства. Примечательно, что в первую пятерку вошла Китайская Народная Республика, что отражает растущую деловую, логистическую и, возможно, туристическую активность между Сибирью и Китаем.

За тот же период регион покинуло свыше 390 тысяч человек, что указывает на высокую ротацию и транзитный характер части миграционных потоков. Власти также отмечают работу по поддержанию правопорядка: около 140 иностранных граждан были депортированы с территории страны за нарушения миграционного законодательства.

Эти цифры формируют объективную картину: Новосибирская область остается одним из главных «ворот» России в Азию, а ее миграционный баланс напрямую влияет на рынок труда и демографическую ситуацию в сибирском регионе.

