Топ-менеджер Lego погиб в Швейцарии во время катания на лыжах

В Швейцарии трагически погиб топ-менеджер Lego Майкл Хэлби. Мужчина упал во время катания на горных лыжах.

Как сообщает издание Mirror, трагедия произошла в кантоне Вале в Вербье. Хэлби на большой скорости спускался по склону и, видимо, потерял равновесие, из-за чего начал падать с крутого спуска в Коль-де-Шассур.

Его на вертолете доставили в больницу, где он вскоре скончался от внутреннего кровотечения.

Информацию о смерти 64-летнего Хэлби подтвердил Томас Кирк Кристиансен, председатель компании Lego Kirkbi.

Известно, что Мацкл Хэлби дружил с королем Дании Фредериком X, когда тот еще был принцем.

Ранее сообщалось о том, что в Швейцарии поддержали создание компенсационной комиссии для Украины.