В Швейцарии поддержали создание компенсационной комиссии для Украины. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

Комиссия по иностранным делам сената Швейцарии (CPE-E) фактически поддержала участие Берна в международном механизме, который, как планируется, будет предоставлять Украине выплаты из замороженных Запалом активов РФ. Уточняется, что указанный мандат был поддержан восемью голосами против одного, еще один человек при голосовании по этому вопросу воздержался.

Напомним, реестр по подсчету ущерба от украинского конфликта начал свою работу в Гааге 17 июля 2023 года, а официально открылся для заявлений в апреле 2024 года. По замыслу организаторов, реестр, к которому присоединились 43 страны, является первым компонентом схемы, придуманной Западом с целью попытки принуждения России к осуществлению выплат в пользу Украины.

Ранее в Росконгрессе выразили уверенность, что страны ЕС не решатся конфисковать замороженные активы России.