Топ-менеджер РФС в платье: как московскую химчистку обязали вернуть деньги за работу

Диана Закарьян, топ-менеджер коммерческого департамента Российского футбольного союза, подала иск к московской химчистке после того, как дорогое платье стоимостью 69 тыс. руб., пошитое для юбилея в элитном ателье, было безвозвратно испорчено, сообщает МК.

Работники химчистки нарушили технологию и применили влажную стирку вместо разрешенной сухой чистки. Первоначально компания предложила клиентке 5000 бонусных баллов, однако Закарьян обратилась в суд.

Суд признал факт непрофессионального выполнения услуги и взыскал с химчистки 306 тыс. руб. Итоговая сумма включает полную стоимость платья, штраф 100% по Закону о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда и судебные издержки. Таким образом, компенсация превысила цену изделия в 4,5 раза.

