Топливный рынок на взводе: кто виноват в том, что в России пропал дешевый бензин

В начале января 2026 года в России зафиксирован рост розничных цен на моторное топливо. Согласно данным Российского топливного союза, стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в среднем увеличилась на ₽1 за литр по сравнению с концом декабря 2025 года. Повышение затронуло как сети крупных нефтяных компаний, так и независимые АЗС, пишет rusamara .

Основной причиной подорожания, по заявлению главы РТС, стало повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, вступившее в силу с 1 января 2026 года.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что продолжает мониторинг ценовой ситуации на 12 тыс. автозаправочных станций по стране и готова принимать меры при обнаружении необоснованного завышения стоимости. Ведомство также совместно с биржей анализирует ситуацию в оптовом сегменте для предотвращения резких ценовых колебаний.

Несмотря на некоторое снижение цен в конце 2025 года, по итогам года бензин в России подорожал почти на 11%.

