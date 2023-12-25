Торговая точка повреждена в результате обстрела Горловки

Украинские войска нанесли удар по Горловке. что в ДНР. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК в понедельник, 25 декабря.

По данным представительства, обстрел произошел около 21 часа. В результате удара, нанесенного со стороны Украины, повреждения получила торговая точка на улице Жукова, что в Никитовском районе.

По предварительной информации, в результате удара пострадавших нет, но ранее Горловка также была обстреляна украинцами ракетами из РСЗО, погибла женщина, несколько человек пострадали.