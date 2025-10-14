Торговый гигант Электростали выставили на продажу спустя 12 лет

Крупный торговый центр «Эльград» в Электростали выставлен на продажу с ценником 3,2 млрд рублей. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на Filatoff Inc.

Многофункциональный комплекс площадью 64 тыс. кв. м, построенный в 2008 году, может сменить владельца впервые за долгое время — предыдущая попытка продажи состоялась в 2012 году, когда цену снижали с 1,75 до 1,6 млрд рублей. Объект имеет сложную историю: изначально построенный на кредитные средства, он пережил банкротство владевшей им компании в 2011 году.

Потенциальному покупателю предлагается не просто торговые площади, а полноформатный досуговый центр — в комплексе размещены кинозалы и детские развлекательные зоны.

