Торговый комплекс появится в Ивантеевке Пушкинского округа на месте незавершенной стройки
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В Ивантеевке Пушкинского округа проходит реконструкция торгово-развлекательного центра. Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели профвизит на объекте и выдали застройщику рекомендации, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение нарушений, сообщили в ведомстве.
В сообщении уточнили, что новый многофункциональный комплекс появится на месте незавершенного строительства, которое начали в 2007 году. В нем разместят бутики, предприятия общественного питания, магазины непродовольственных товаров и другие помещения. В коридорах также обустроят островки, где жители смогут отдохнуть. Реконструкцию планируют завершить к концу года.
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