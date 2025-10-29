«ТОРМОМОЗГ»: что передала «радиостанция Судного дня» после слов Путина о «Посейдоне»

29 октября радиостанция УВБ‑76, известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала в эфир необычное сообщение — слово «ТОРМОМОЗГ», пишет « Парламентская газета ».

Это произошло в 19:07 по московскому времени, вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об успешных испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что «Посейдон» существенно превосходит по мощности межконтинентальную ракету «Сармат», и отметил: подобного оружия нет ни у одной другой страны мира.

Активность радиостанции зафиксировал телеграм‑канал «УВБ‑76 логи», который следит за ее эфиром.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.