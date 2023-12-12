«Торопился жить»: выяснилось, почему погибший на СВО молодой разведчик остался без детей

Добрый парень Виктор Цветков из Алтайского края погиб в свои 23 года на фронте. К этому возрасту радист-разведчик успел жениться и развестись. Но, о чем сейчас сокрушаются его родные, детей не оставил.

По словам мамы бойца Марины, ее сын в жизни больше отдавал, чем получал. Он не был везунчиком и баловнем судьбы.

«Лет в 12 Витя говорил: «Никогда не женюсь, для меня главное — друзья». А потом так быстро все закрутилось! В 15 лет сын поступил в Барнаул, закончил колледж — и сразу армия. Как из армии пришел, на второй день сказал: «Женюсь», хотя друзья отговаривали. А если «женюсь», значит, должен обеспечивать семью, сразу пошел на контракт», — поделилась Цветкова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прожив почти три года бурной семейной жизнью, Виктор и его избранница разошлись по обоюдному согласию. Боец развелся в октябре 2021 года, незадолго до начала спецоперации.

«Жаль, деточек от сына нет. Очень хотелось бы видеть его копию. Витя был бы очень хорошим отцом, он любил детей. Но эта тема больная для меня и всей нашей семьи. С бывшей женой были сложные отношения. Все бы легло на его плечи. Мне его всегда было так жалко!» — вздохнула Марина.

После развода Виктор съехал со служебной квартиры, оставив ее бывшей супруге, а сам скитался по друзьям, продолжила Марина. Девушка нигде не работала, а Виктор отдавал ей всю зарплату, чтобы быстрее закрыть кредиты, взятые в семейной жизни.

«Это все крайне тяжело. Казалось, будто он торопился жить. Но погиб, получив орден Мужества посмертно», — отметила наша собеседница.

Полную историю о бойце спецоперации Викторе Цветкове читайте в нашем большом материале.