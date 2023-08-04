Торжественное открытие Аллеи Славы после благоустройства прошло в Реутове

В Реутове на улице Победы прошло торжественное открытие Аллеи Славы после проведенного благоустройства, сообщили в областном Минблаго. В церемонии открытия приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов.

«После проведенных работ по благоустройству на этом памятном для жителей месте появилось больше пространства для проведения общественных мероприятий. Территория стала более современной и функциональной, появились места для отдыха и прогулок с детьми. Мы надеемся, что этот сквер станет востребованным местом как для патриотических акций, так и для проведения досуга», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.

В ходе работ по обновлению сквера на его территории появились новые транзитные пути, небольшая входная зона с информационным стендом об истории сквера. Кроме того, вдоль аллеи сгруппировали военные артефакты, а постамент Вечного огня — обновили. Здесь появились зоны для детей и отдыха, установлены новые системы освещения и видеонаблюдения. Благоустройство выполнили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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