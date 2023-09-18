Торжественное открытие экопарка «Меланж» состоялось в Орехово-Зуевском округе

В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа завершилось благоустройство берега реки Нерская между Новинским шоссе и съездом с улицы Советская к мемориалу Великой Отечественной войны, сообщила в областном Минблаго. Экопарк было решено назвать «Меланж», это название выбрали местные жители как дань уважения истории Куровского меланжевого комбината.

На прошлой неделе состоялось торжественное открытие парка. Для посетителей организовали спортивно-творческую программу с показательными выступлениями спортсменов, концертную программу и многое другое.

«Мы открыли настоящий экопарк, в котором максимально сохранили флору набережной, при этом максимально наполнив его активными зонами — для спорта и спокойными — для прогулок, установили модные сейчас качели-«кольцо» и, конечно, главный павильон с многофункциональной смотровой площадкой, где можно проводить концерты, мастер-классы, творческие встречи и, конечно, фотосессии», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

По словам министра, проект удалось реализовать благодаря Всероссийскому конкурсу «Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Поддержку оказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В рамках благоустройства на территории создали площадки для воркаута и выгула собак, пешеходные дорожки, спортивную площадку, двухэтажный павильон со смотровой площадкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.