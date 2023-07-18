Торжественное открытие парка «Взлет» в Домодедово уже в предстоящую субботу
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Благоустройство парка «Взлет» велось в подмосковном Домодедово с прошлого года, наконец парк готовится к открытию. Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.
«Общая площадь благоустройства порядка 35 гектаров. Мы надеемся, что новая зона отдыха, как и обновленный стадион, станут точками притяжения не только для жителей микрорайона Авиатор, но и для всех домодедовцев», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
Отмечается, что комплексное благоустройство также затронуло спортивный клуб «Авиатор» и лес у пруда Лесной. Согласно проекту, существующий стадион спортклуба «Авиатор» был обновлен. Там организовали дополнительные площадки для занятий спортом и трибуны для зрителей.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе неуклонно растет посещаемость парков.