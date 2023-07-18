Торжественное открытие парка «Взлет» в Домодедово уже в предстоящую субботу

«Общая площадь благоустройства порядка 35 гектаров. Мы надеемся, что новая зона отдыха, как и обновленный стадион, станут точками притяжения не только для жителей микрорайона Авиатор, но и для всех домодедовцев», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.