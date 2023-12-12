Торжественное открытие первого в Подмосковье елочного базара прошло в Королеве

В Королеве торжественно открылся первый в Московской области елочный базар, в ходе мероприятия новогодние деревья вручили членам многодетных семей и семьям участников СВО. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что жителям предоставили специализированный транспорт, чтобы облегчить транспортировку елок. На открытии елочного базара присутствовал зампред правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей», — уточнил Мурашов.

Отметим, что елочные базары оформили в соответствии с региональным проектом «Зима в Подмосковье». Карта елочных базаров представлена здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.