Торжественное открытие Центра общественного наблюдения за выборами президента прошло в Московской области

В Подмосковье состоялось торжественное открытие Центра общественного наблюдения за предстоящими выборами президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

В сообщении уточнили, что центр будет осуществлять мониторинг ситуации в дни проведения голосования во всех округах, а также оперативно реагировать на жалобы и информацию о нарушениях. В нем будут осуществлять трансляцию изображения с видеокамер, размещенных на избирательных участках.

«Наблюдать за происходящем на участках можно по видео-стене, расположенной в центре зала, или на тридцати автоматизированных рабочих местах. В поле зрения наблюдателей обязательно попадут места выдачи избирательных бюллетеней и подсчета голосов избирателей, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы», — добавили в Мособлизбиркоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.