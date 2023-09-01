Торжественное открытие лесопарка Гальчино прошло в Домодедово

Сегодня в Домодедово состоялось торжественное открытие лесопарка Гальчино, мероприятие «Легенда о Галиче» прошло в этно-стиле. Об этом сообщили в областном Минблаго.

Для посетителей подготовили квесты, мастер-классы и другие активности. Глава ведомства Михаил Хайкин отметил, что в округе в этом году, помиомо данного лесопарка, благоустроили также парк «Взлет».

«Это природные территории, где созданы места для комфортного отдыха, как спокойного, так и активного. В муниципалитете появилось еще две локации, куда можно пойти в выходные с детьми или заняться спортом, или просто провести время на свежем воздухе. Работы по созданию таких территорий для отдыха мы ведем по всему Подмосковью и будем продолжать их в дальнейшем», — сказал министр.

В обновленном лесопарке появились пешеходные маршруты, вело-лыжный маршрут, площадка у родника, смотровые площадки, зоны спокойного отдыха и многое другое. Отдельные площадки оборудованы для детей.

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