Известный блогер Владимир Древс, проживающий в Германии, рассказал в интервью RT о том, что не так давно покинул страну из-за активной пропаганды ЛГБТ.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале RT, говорится, что мужчина появился на свет в Казахстане, а в 1995 году вместе с родителями переехал в Германию. В настоящее время у него есть супруга и трое детей: две старшие дочери, которые получают высшее образование, и сын семи лет.

В прошлом году мальчик должен был начать обучение в школе в Германии, однако его родителей беспокоила тотальная пропаганда в германском социуме ЛГБТ*. После одного инцидента в семье друзей они окончательно отказались от идеи отправить его в немецкую школу.

«У наших друзей сыновья в третьем классе начали играть „в девочек“, а когда их спросили: „Вы же мальчики, почему так себя ведете?“ — дети ответили: „Учитель сказал, когда вырастем, сами поймем, кто мы, мальчики или девочки“», — рассказал он RT.

Владимир выразил обеспокоенность тем, что в школах с годами все активнее продвигаются идеи ЛГБТ. Он рассказал о случаях, которые наблюдал на школьных мероприятиях. В частности, его возмущает, что «в Германии мальчики держатся за руки, а девочки ведут себя как пацаны». Это становится нормой и с каждым годом проявляется всё отчётливее.

«Кроме того, там не принято уважать старших», — добавил Древс.

Ранее сообщалось, что полиция Кишинева на акции против ЛГБТ* избила православного священника и отца с ребенком на руках.

* ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.