Тотальный сервис: в Альянсе турагентств рассказали, почему «все включено» выигрывает у завтраков

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с радио Sputnik вынес жесткий вердикт: концепция «все включено» сейчас побеждает старую систему «только завтраки» на всех континентах без исключения. Если еще десять лет назад в России таких отелей были единицы, то сегодня — уже полторы сотни. И дело не в моде, а в голой цифре: два соседних отеля в Анапе — один дает только завтрак, второй работает по принципу «ультра все». У второго загрузка выше на 15–20 процентов, причем особенно заметно это в несезон. Отельеры просто видят, где деньги.

По его словам, это не просто три приема пищи. Это спа-центр, хамам, дневная и вечерняя анимация, бассейны, аквапарк, различные зоны отдыха — целая инфраструктура, которая работает на то, чтобы человек никуда не выходил и ни о чем не думал. Но ключевой аргумент Мкртчяна — дети. Ребенку не объяснишь, что завтрак строго до десяти утра, а в пол-одиннадцатого уже ничего нет. В нормальном «все включено» работают круглосуточные или почти круглосуточные станции с едой, где можно покормить дитя, когда оно само захотело. Именно это, по мнению эксперта, делает систему абсолютным выбором для семейного отпуска.

Турэксперт подчеркнул, что тем не менее есть важное «но». Такая модель работает только на пляжном отдыхе, когда туристы физически находятся на территории отеля сутками. Для городских отелей, где люди позавтракали, ушли гулять, смотреть музеи или решать дела, а вернулись разве что к ужину или вообще поздно вечером, «все включено» — бессмысленный переплат.

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