Товары из Московской области появятся в магазинах Китая и Индии

В следующем году Московская область планирует осуществить листинг товаров подмосковных экспортеров в Китае и Индии. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщила зампред правительства — министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в этом году в регионе уже провели листинг продукции в ОАЭ. Кроме того, инструмент «Контейнер для МСП» также помог компаниям справиться с логистикой. В результате в рамках сборного контейнера получилось доставить груз пяти подмосковных производителей, товары поступили в крупные торговые сети ОАЭ — Unioncoop и GeantUAE.

«Теперь мы будем масштабировать эту практику. В 2024 году мы не только планируем увеличить число ритейл-сетей в ОАЭ, но и провести листинг в сетях Саудовской Аравии и Китая», — продолжила Зиновьева.

В ведомстве напомнили, что в этом году делегация Мининвеста Подмосковья провела переговоры с ритейл-бизнесом ОАЭ и достигла договоренностей о размещении региональных товаров в сетевых магазинах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.