Toyota сумела вернуть место в первой десятке самых востребованных брендов автомашин в РФ

В конце июня 2025 года японский автоконцерн Toyota сумел пробиться в первую десятку самых продаваемых машин в России. Об этом сообщили аналитики портала «Автостат».

По имеющимся данным, на протяжении недели 23–29 июня в России было продано 524 новых автомобиля марки Toyota. За счет этого бренд вышел на 10 места по продажам машин. Первое место прочно занимает Lada, ее автомашин было продано 6587 единиц разных моделей. На втором месте расположился концерн Chery с результатом в 2862 единицы, на третьем — Haval (2546 машин). Четвертую строчку ТОПа занял Changan с показателем в 1748 проданных автомобилей, а Geely вышел на пятое место с результатом в 1719 машин.

На шестом месте рейтинга китайско-белорусский бренд Belgee, на седьмое попала компания Jetour. Российская фирма Solaris угодила на восьмое место. На девятом месте GAC, ее показатель всего на 11 реализованных в России машин выше, чем у Toyota.

Ранее эксперт Кодаков заявил, что Toyota не планирует официально возвращаться на российский рынок. По его словам, для полноценного возвращения и официальных продаж в России необходимо выполнить ряд условий. Для официальной реализации автомобилей в РФ нужно не только присутствие представительства компании, но и сертифицированные машины, прошедшие все необходимые процедуры. Без этого рынок оказывается заполнен нелегальными поставщиками.