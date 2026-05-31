«Тоже могу»: помощник Путина с юмором ответил на вопрос об «отключении мозга»

Помощник президента России Юрий Ушаков с иронией ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как ему удается выдерживать колоссальную нагрузку на многочасовых саммитах. Дипломат заявил, что тоже умеет «отключать мозг» — и добавил, что он почти никогда не работает, так что включать его даже не нужно.

Разговор, который привлек внимание подписчиков Telegram-канала журналиста Павла Зарубина, произошел, видимо, после очередного изнурительного международного мероприятия. Корреспондент, сам присутствующий на всех саммитах, признался, что иногда позволяет себе «отключить» мозг, чтобы пережить плотный график. И тут же поинтересовался у Юрия Ушакова, есть ли у помощника президента такая роскошь.

Ответ не заставил себя ждать. Дипломат, известный многолетней работой на самых сложных переговорных треках, с улыбкой парировал. По его словам, он тоже способен на подобное отключение.

«Тоже могу. Он почти никогда не работает, что его включать даже? Не надо», — со смехом сказал помощник Путина.

Ушаков в свойственной ему сдержанно-ироничной манере дал понять, что у профессиональных дипломатов и чиновников высокого уровня тоже есть свои способы перезагрузки. Пусть даже эти способы и подаются под соусом самоиронии о «неработающем» мозге.

