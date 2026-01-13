Трагедия, требующая ответа: депутат Леонов потребовал расследования гибели младенцев в роддоме
Резонансный инцидент в новокузнецком роддоме № 1 получил официальную оценку на высшем уровне. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя для «Ленты.ру» массовую гибель новорожденных, назвал произошедшее огромной трагедией.
«Это огромная трагедия. Вопиющий случай, который нужно расследовать и понимать, почему это произошло, чтобы этого не происходило в дальнейшем», — заявил парламентарий, подчеркнув необходимость тщательного разбирательства.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту трагедии по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Официальные данные о масштабах трагедии подтвердил и глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов, сообщивший о смерти девяти младенцев.
Ранее сообщалось, что причиной массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка могла стать инфекция.