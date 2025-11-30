Трагедия в частной клинике: российский юрист погиб во время пересадки волос

Во время процедуры по пересадке волос скончался 32-летний известный юрист Андрей Капустин, пишет DV.KP.RU .

По предварительной версии, мужчина не перенес наркоз в одной из частных клиник города. Однако записи из процедурного кабинета нет.

Следственный комитет уже начал проверку по факту смерти, которая оставила без мужа и отца семью покойного — жену и маленького ребенка.

Коллеги из юридической компании, где работал Капустин, назвали его выдающимся специалистом и общественным деятелем, посвятившим жизнь служению справедливости.

Врачебное сообщество Владивостока ожидает результатов проверки, которая определит, была ли смерть следствием индивидуальной непереносимости препаратов или нарушений медицинского протокола.

