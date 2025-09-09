Трагедия в Непале: супруга экс-премьера погибла при поджоге дома протестующими

Супруга бывшего премьер-министра Непала Аржу Рана Деуба скончалась после нападения протестующих на их дом. Митингующие заблокировали женщину внутри здания и подожгли его. Об этом сообщают СМИ.

Супруга экс-премьер-министра Непала Шер Бахадура Деуба трагически погибла в результате жестокого нападения протестующих. Митингующие ворвались в дом политика, заблокировали Аржу Рана Деуба внутри и подожгли здание.

Женщину, которая в прошлом занимала пост министра иностранных дел, извлекли из огня с критическими ожогами и тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Самого экс-премьера, избитого и окровавленного, успели эвакуировать сотрудники правоохранительных органов до трагедии.

Массовые акции протеста, участниками которых стали в основном студенты, охватили Непал после решения властей заблокировать ряд популярных социальных сетей. Протестующие требуют отмены этого решения, считая его ограничением свободы слова.

Ранее протестующие в Непале подожгли здания ВС и парламента, президента эвакуировали.