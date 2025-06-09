В Новой Москве водитель случайно угодил в пруд, потянувшись за телефоном

Мужчина оказался в неприятной ситуации, когда ехал по дороге в деревне Николо-Хованское и отвлекся на падение телефона. Водитель потянулся достать свой iPhone, однако не смог справиться с управлением и всего за несколько секунд оказался в Дубравном пруду.

Отмечается, что сам водитель не пострадал, а автомобиль ушел на дно. Позже транспортное средство достали из воды.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что потеря внимания на дороге может стоить водителю жизни или жизни его пассажиров. Не стоит отвлекаться на посторонние предметы, управляя автомобилем, напоминают правоохранители.

В апреле похожая история произошла в Бразилии, где водитель упал в воду и десять часов ждал спасателей. Инцидент произошел в государственном парке Серра-ду-Рола-Мос. Мужчина получил травмы, но, к счастью, остался жив.

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