Трагедия в тихом подмосковном дворе: как тихий взрыв унес жизнь подростка

Мишонова: в микрорайоне Сходя взрыв унес жизнь подростка

istockphoto.com/blinow61

Фото: [istockphoto.com/blinow61]

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила о происшествии, связанном со взрывом неизвестного устройства. В результате инцидента погиб подросток.

«При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина», — отметила Мишонова.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи и оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

