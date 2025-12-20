Трагедия в тихом подмосковном дворе: как тихий взрыв унес жизнь подростка
Мишонова: в микрорайоне Сходя взрыв унес жизнь подростка
Фото: [istockphoto.com/blinow61]
Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила о происшествии, связанном со взрывом неизвестного устройства. В результате инцидента погиб подросток.
«При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина», — отметила Мишонова.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи и оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее Собчак раскритиковала красные наряды журналисток на прямой линии с Путиным.