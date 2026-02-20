Занесло по крышу: пять деревень в Рязанской области отрезаны от мира из-за снегопада

В Рязанской области из-за обильного снегопада, обрушившегося на регион 19 февраля, возникли проблемы с проездом к пяти населенным пунктам. Глава Скопинского муниципального округа Михаил Ромодин сообщил в своем телеграм-канале, что подъезды к деревням Горлово, Павелец, Мшанка, Рождествено и Ильинка оказались затруднены. Снег шел густо и быстро засыпал обочины, сужая проезжие части до минимума.

Дорожные службы округа переведены на усиленный режим работы, однако техника физически не может находиться одновременно в пяти местах. Из-за снежных заносов местные жители столкнулись с трудностями при поездках в магазины, школы и поликлиники.

То, что обычно занимало полчаса, теперь может занять несколько часов или стать вовсе невозможным.

Глава округа обратился к жителям с настоятельной рекомендацией воздержаться от любых поездок в сторону указанных населенных пунктов. Пешеходам также советуют быть предельно внимательными и выбирать безопасные маршруты.

Снегоуборочная техника постепенно продвигается от одной деревни к другой, расчищая дороги. Власти заверяют, что связь с населенными пунктами будет восстановлена в ближайшее время. Главное сейчас — проявить терпение и осторожность.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за снегопада ограничили проезд по нескольким трассам.