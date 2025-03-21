Окруженный школьниками Трамп ликвидировал Минобразования США

В окружении учеников школ, как и обещал ранее, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о роспуске Министерства образования Соединённых Штатов Америки. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой Белого дома.

По мнению главы Соединенных Штатов, это «важное событие», к которому страна стремилась на протяжении 45 лет. Президент подчеркнул, что США вкладывают значительные средства в образование, однако 70% учеников восьмых классов не могут похвастаться хорошими навыками чтения и счета.

Несмотря на эти неудачи, финансирование ведомства увеличилось на 600%, а средства направляются на обеспечение деятельности государственных служащих в столице.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что ключевые образовательные программы, такие как гранты Пелла, финансирование Title 1 и поддержка детей с особыми потребностями, будут сохранены и переданы другим государственным органам. Он также заявил, что управление образованием будет возвращено на уровень штатов, где оно и должно находиться.

«Я хочу сделать одно небольшое личное заявление: для меня учителя — одни из самых важных людей в этой стране, и мы будем заботиться о наших учителях», — завершил свою речь президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил администрации, Госдепу и Минобороны подключаться к контактам с РФ.