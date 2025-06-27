Президент США Дональд Трамп и члены его семьи понесли большие финансовые потери из-за того, что Россию обвиняли во вмешательстве в выборы в 2016 году. Об этом сообщила газета Financial Times.

После того, как в Соединенных Штатах стали обвинять Россию во вмешательстве в те выборы, по итогам которых Трамп впервые стал президентом, ему пришлось потратить огромные деньги. Они ушли на защиту от обвинений.

«У нас было бы гораздо больше нулей, если бы мой отец изначально не баллотировался. Судебные издержки, потери, которые понесла наша семья, были астрономическими», — указал журналистам Эрик Трамп, сын американского лидера.

Он заявил, что в связи с этим появлялись немыслимые и грязные спекуляции, а также фальшивые мистификации. На то, чтобы отклонить все такие обвинения, пришлось потратить порядка $500 млн.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил демократов в сливе информации об ударах США по Ирану. По его утверждению, представители Демократической партии стали виновниками утечки информации по атакам на ядерные объекты. Он призвал привлечь виновных к ответственности.