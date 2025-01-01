Трамп и Маск станцевали на вечеринке в честь Нового года

Новогодний праздник в резиденции Мар-а-Лаго собрал избранного президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. В опубликованном пользователями видео видно, как Маск танцует, держа своего сына на плечах, а Трамп в это время разговаривает по телефону, передает РБК.

Мероприятие, организованное Трампом, привлекло множество гостей, о чем сообщил телеканал C-SPAN. Среди присутствующих были члены семьи Трампа, семья избранного вице-президента Дж.Д. Вэнса, Илон Маск с сыном и матерью, сенатор Тэд Круз и известный промоутер бокса 93-летний Дон Кинг.

Трамп обратился к гостям с речью и ответил на вопросы журналистов. Средства массовой информации обратили внимание на то, что Маск большую часть времени провел рядом с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что Маск не сможет заменить его на посту главы государства.