Трамп лишил детей Байдена защиты Секретной службы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что он отозвал охрану Секретной службы США от Хантера и Эшли Байденов, которые являются сыном и дочерью бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Он сообщил, что в данный момент сын предыдущего главы государства проводит отпуск в Южно-Африканской Республике. Кроме того, Трамп поделился информацией о том, что охрану Эшли Байден обеспечивали целых 13 сотрудников американских спецслужб.

«Хантер Байден долгое время пользовался защитой Секретной службы, а оплачивали это американские налогоплательщики. В его группе защиты целых 18 человек, что просто смешно!» — написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что от предыдущего главы Белого дома Байдена досталась проблема возвращения с Международной космической станции двух американских астронавтов. По словам американца, прежняя администрация попросту «забыла» о них.