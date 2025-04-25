Трамп лишился удобного и почетного места на похоронах папы римского

Привыкший везде быть в центре событий Дональд Трамп в случае своего приезда в Рим на похороны папы Франциска не получит никакого почетного места. Самое лучшее, на что он может надеяться, — это место в третьем ряду. Такое заявление сделала газета Daily Mail.

Издание напомнило, что Трамп всегда находится в самом центре мировых событий, он привык к такому сценарию. В то же время по существующему регламенту, ему, как главе Соединенных Штатов, не будет отведено почетного места.

«Скорее всего, будет сидеть в третьем ряду, когда завтра утром прибудет в собор Святого Петра», — указали журналисты.

По исторической традиции, на такой церемонии на передний ряд рассаживают членов королевских семей, которые придерживаются католицизма. Далее следуют некатолические монархи. Только за ними места занимают главы других государств.

Ранее на Украине дали прогноз о поведении Зеленского, связанном с похоронами в Риме. Депутат Рады Дубинский заявил, что президент Украины будет прорываться на эту церемонию и искать на ней встречи с Трампом. Это, по его словам, будет актом унижения и отчаяния.