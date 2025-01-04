Трамп намерен впервые в истории США приспустить флаги во время инаугурации

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в TruthSocial, что в день его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года, все государственные флаги страны будут приспущены — это произойдет впервые за всю историю США.

Это связано с недавним решением действующего главы Белого дома Джо Байдена, который ранее распорядился приспустить американские флаги на 30 дней со дня смерти 37 президента США Джимми Картера, что скончался 29 декабря прошлого года. Таким образом получается, что день инаугурации Трампа выпадает аккурат на этот период.

По его мнению, демократы «воспряли духом» от этой новости, так как «не испытывают любви к Америке».

«Демократы все „в восторге“ от того, что наш великолепный американский флаг может быть „приспущен“ во время моей инаугурации… на самом деле они не любят нашу страну, они думают только о себе», — написал республиканец.

Трамп также добавил, что намерен за день до своего вступления в должность президента США провести в Вашингтоне на 20-тысячном стадионе Capital One Arena «победный митинг» под названием «Сделаем Америку снова великой».

Ранее Байден заявил, он жалеет, что не стал бороться за пост президента США.