Трамп назвал дату, когда США рассекретят убийство Кеннеди

В Соединенных Штатах Америки 18 марта состоится обнародование всех материалов, имеющих отношение к трагической гибели Джона Ф. Кеннеди. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщил журналистам Fox News президент США Дональд Трамп.

После того как Трамп вступил в должность, он подписал указ, который предписывает рассекретить документы, касающиеся убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году.

Спустя более полувека после трагических событий, связанных с гибелью Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, правительство США все еще не обнародовало все документы по этому делу. В заявлении Белого дома подчеркивается, что семьи погибших и американский народ имеют право знать правду и в национальных интересах как можно скорее сделать все документы доступными для общественности.

«Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», — сказал Трамп.

Американский президент сообщил, что объем документов составляет примерно 80 тыс. страниц.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди.