Трамп назвал «фарсом» дело о фальсификации деловой документации

Избранный президент Трамп в своей социальной сети Truth Social выразил недовольство после того, как судья установил 10 января дату оглашения приговора по делу о фальсификации деловых документов в Нью-Йорке, ссылаясь на запрет на разглашение информации.

Он заявил, что данная политическая атака является незаконной и представляет собой не что иное, как полный фарс. Трамп подчеркнул, что судья Мерчан издал очередной незаконный приказ, который нарушает Конституцию США.

По словам Трампа, Мерчан настолько пренебрегает Конституцией, что наложил на него незаконный запрет на разглашение, чтобы предотвратить разоблачение противозаконных действий самого судьи и его семьи.

Ранее 3 января судья Нью-Йорка Хуан Мерчан назначил оглашение приговора Трампу по делу о подделке деловой документации на 10 января, отклонив требование Трампа о закрытии дела в связи с его будущим президентством.