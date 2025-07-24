Трамп назвал Халка Хогана верным другом и легендой рестлинга

В связи с кончиной рестлера Халка Хогана, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свои соболезнования и признался, что будет очень скучать по нему. Своими мыслями он поделился в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что скончался его надежный товарищ, которого он ласково называл «Халкстером». По словам Трампа, Халк Хоган отличался неимоверной силой, стойкостью, интеллектом и большим сердцем. Президент подчеркнул, что кончина Хогана станет ощутимой утратой.

Трамп также подчеркнул значительный вклад рестлера в развитие культуры, напомнив о том, как Хоган дарил радость поклонникам по всему миру. Кроме того, президент передал семье ушедшего из жизни спортсмена слова поддержки, любви и самые теплые пожелания.

Ранее сообщалось, что легендарный рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года от остановки сердца.