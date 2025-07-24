Умер легендарный рестлер Халк Хоган в возрасте 71 года

Легендарный рестлер Халк Хоган ушел из жизни. 71-летнего спортсмена нашли мертвым в его жилище, расположенном в городе Клируотер, штат Флорида. Констатирована смерть от остановки сердца. В прессе появлялись сообщения о продолжительной и серьезной болезни Хогана.

Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, является известной личностью в нескольких сферах: он американский рестлер, актер, ведущий на телевидении, бизнесмен и музыкант. Его считают одной из самых узнаваемых и популярных звезд рестлинга в мире, особенно в 1980-е годы.

Боллеа начал заниматься рестлингом в 1977 году, но настоящая слава пришла к нему после того, как он присоединился к World Wrestling Federation (теперь WWE) в 1983 году. Его персонаж сыграл ключевую роль в популяризации рестлинга в 1980-х, и он был главным участником восьми из первых девяти шоу WrestleMania.

В начале своей карьеры он пять раз становился чемпионом, а его первое чемпионство длилось 1474 дня, что является вторым по продолжительности в истории компании. Хоган также стал первым рестлером, одержавшим победу в двух Королевских битвах подряд — в 1990 и 1991 годах.

В 1993 году Хоган начал сотрудничать с World Championship Wrestling (WCW). Он шесть раз завоевывал титул чемпиона мира WCW в тяжелом весе и является рекордсменом по продолжительности владения этим титулом.

В 2002 году Хоган вернулся в WWE и выиграл титул неоспоримого чемпиона WWE в шестой раз, что стало на тот момент рекордным достижением. В 2003 году он покинул компанию.

Хоган дважды был введен в Зал славы WWE: в 2005 году как индивидуальный участник и в 2020 году в составе «Нового мирового порядка». В 2015 году он временно покинул WWE из-за расистского скандала, но вернулся в 2018 году, принеся свои извинения.

Ранее сообщалось, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в 76 лет.