Трамп назвал препарат «Оземпик» бесполезным

В интервью Fox News американский лидер рассказал, что один его «очень умный и богатый» знакомый, страдающий лишним весом, принимает это лекарство, но никаких результатов не добился.

«Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — заявил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что в Лондоне препарат стоит в 15 раз дешевле, чем в США. Именно в британской столице и приобретает это лекарство его знакомый, сказал американский лидер.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может прилететь на переговоры России и Украины в Турции.