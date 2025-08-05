Трамп объяснил свое пребывание на крыше Белого дома поиском места для размещения ракет

Президент США Дональд Трамп поднялся на крышу Белого дома и заявил в шутку, что ищет место, где можно разместить ракеты. Слова главы Соединенных Штатов привел ТАСС.

Трамп поднялся на крышу здания, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ. К резиденции американского лидера в Вашингтоне планируют пристроить бальный зал, на это выделяется порядка $200 млн. Он сам решил ознакомиться сверху с перспективой и внешним видом, и поднялся на крышу зала для брифингов. При этом Трамп заявил в шутку, что ищет место, где можно будет установить ракетный комплекс. Он пробыл наверху порядка 20 минут, его при этом сопровождали охранники.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.