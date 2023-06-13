Трамп отказался в суде признать вину по делу о секретных документах

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая в суде Майами, отказался считать себя виновным в предъявленных ему обвинениях о ненадлежащем хранении секретных документов.

Как передает телеканал CNN, на заседании суда в Майами бывший глава Белого дома также не признал себя виновным в препятствовании правосудию.

«Не виновен», - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос судьи.

Как отмечается в репортаже медиа, признание вины позволило бы Трампу договориться об облегченном наказании, пойдя таким образом на сделку со стороной обвинения. Теперь дело бывшего президента США будет рассматриваться в обычном порядке.

Ранее стало известно, что экс-президента США Дональда Трампа и его помощника Уолта Наута отпустили из зала суда в Майами. Прокуратура признала обоих не склонными к побегу.