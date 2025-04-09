В Европе испугались нового плана Трампа в военной сфере

Представители стран Европы призывают Соединенные Штаты заранее доводить информацию о выводе американских военных. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на пожелавшие остаться анонимными источники.

Согласное публикации, европейские чиновники продолжают убеждать Вашингтон в том, что присутствие американских военных приносит США политические выгоды. В частности, один из высокопоставленных дипломатов заявил о попытках донести до Штатов мысль о том, что находящиеся на континенте войска проецируют политическую силу североамериканского государства. Также делается вывод о том, что любой вывод американского военного контингента ослабит страны Европы.

«Даже ограниченный вывод войск будет сигнализировать о снижении заинтересованности США в прифронтовых государствах НАТО, таких как Польша и Румыния. Такой шаг может углубить разногласия внутри альянса», — уточняется в опубликованном материале.

Ранее стало известно о том, что Штаты приняли решение вывести своих военных из польского Жешува, через который на Украину поступает вооружение.