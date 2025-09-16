Трамп подал судебный иск о клевете на $15 млрд против газеты New York Times
Газета New York Times виновна в клевете на нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и обязана выплатить ему $15 млрд. Так считает сам Трамп, он уже подал судебный иск по этому поводу. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.
Трамп считает, что New York Times является одним из самых самым худших СМИ в истории Америки. Он также назвал ее «дегенеративным изданием».
«„Times“ десятилетиями применяла метод лжи о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении „Америка прежде всего“, MAGA и нашей стране в целом», — указал американский лидер.
Он добавил, что газета поддержала избирательную кампанию его соперницы на пост президента Камалы Харрис, выпуская материалы в ее поддержку на первой странице, и это было незаконным.
