Трамп поддержал Сидни Суини после скандала с рекламой джинсов

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку актрисе Сидни Суини в связи с полемикой вокруг ее рекламной кампании для джинсового бренда American Eagle. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время общения с прессой в штате Пенсильвания бывший американский лидер узнал, что в июне предыдущего года звезда популярного сериала «Эйфория» официально стала членом Республиканской партии, зарегистрировавшись во Флориде, в округе Монро.

«О, теперь мне нравится ее реклама. Вы удивитесь, узнав, сколько здесь республиканцев. Этого я, конечно, не знал, но рад, что вы мне об этом рассказали. Если Сидни Суини зарегистрированная республиканка, я думаю, ее реклама фантастическая», — отметил Трамп.

Напомним, что в июле прошлого года компания American Eagle столкнулась с обвинениями в проявлении расизма из-за рекламной кампании с участием Сидни Суини. Причиной послужил видеоролик, опубликованный брендом в социальных сетях, где был представлен плакат с изображением актрисы в джинсовой куртке и слоганом: Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»).

Ранее сообщалось, что Трамп провел «катастрофический» разговор с президентом Швейцарии Келлер-Зуттер.