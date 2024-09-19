Трамп посетил бар, угостил всех клиентов бургерами и оплатил счет криптовалютой

В Нью-Йорке Дональд Трамп посетил бар, угостил всех клиентов бургерами и оплатил счет с помощью криптовалюты. В среду, 18 сентября, бывший президент США осуществил транзакцию в Bitcoin во время визита в криптобар PubKey. Видео было опубликовано Fox News.

На записанных кадрах видно, как республиканский кандидат в президенты США заходит в паб и совершает транзакцию при помощи своего помощника, что, вероятно, делает его первым американским президентом, действующим или бывшим, использующим сеть Bitcoin.

PubKey опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что Трамп купил бургеры в баре. Его посещение PubKey состоялось через два дня после того, как он выразил поддержку проекту World Liberty Financial, в котором участвуют он сам и несколько его детей.

В понедельник, 16 сентября, World Liberty официально стартовала и объявила о выпуске управляющего токена под названием WLFI.

Трамп, который баллотируется на пост президента в третий раз, в последние месяцы стремится заручиться поддержкой криптосообщества, выступая на отраслевых конференциях и обещая сделать США центром криптовалют.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал не превращать США в диктатуру после победы на выборах.