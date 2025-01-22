Трамп потребовал публичных извинений от женщины-епископа

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал, чтобы Епископальная церковь и священнослужительница, которая на службе в Вашингтоне во вторник, 21 января, призвала его проявлять уважение к мигрантам и ЛГБТ*, принесли публичные извинения.

Трамп заявил, что так называемая епископ, выступавшая на национальной церковной службе утром, является представителем радикальной левой и его противницей. Он подчеркнул, что она вовлекла свою церковь в политические вопросы неприемлемым образом.

По мнению президента, она плохо справляется со своими обязанностями и должна извиниться перед обществом. Кроме того, Трамп отметил, что служба показалась ему «очень скучной и непривлекательной».

Во вторник он присутствовал на службе в соборе в Вашингтоне, где священнослужительница, известная своей позицией по вопросам справедливости, расового неравенства и ЛГБТ, призвала его проявить милосердие к тем, кто испытывает страх из-за его назначения, включая представителей сексуальных меньшинств и мигрантов.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней.

*движение признано экстремистским и запрещено в России.